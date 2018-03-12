В Петрозаводске проверят автобусы, которые перевозят детей

Пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделят автобусам, перевозящим организованные группы детей к местам отдыха и досуга, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С 12 по 15 марта Госавтоинспекция Петрозаводска проводит профилактическое мероприятие "Безопасный школьный автобус".

Сотрудники Госавтоинспекции проверят техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, путевой документации, технического осмотра у автобусов, осуществляющих регулярную перевозку детей в образовательные организации.

Также в рамках профилактического мероприятия пристальное внимание сотрудники ГИБДД уделят автобусам, перевозящим организованные группы детей к местам отдыха и досуга.

Госавтоинспекция Петрозаводска обращает внимание водителей автобусов, перевозящих детей, на обязательное применение аварийной сигнализации при посадке и высадке детей в транспортное средство, а также необходимость оснащения автобуса опознавательным знаком "Перевозка детей".