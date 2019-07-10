В Петрозаводске работают более 400 подростков

Основные работодатели - городские молодёжные центры и образовательные учреждения, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 2019 году на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет направлено около 2 млн рублей.

В настоящее время трудоустроено 419 несовершеннолетних. Работодателями выступили 18 муниципальных учреждений: Молодежный центр "Смена", Детско-юношеский центр, Центр молодежи, средние школы №27, №2, №38, №34, №36, №7, №35, Лицей №1, Университетский лицей, детские сады №116, № 95, №22.

Основная должность при трудоустройстве в общеобразовательные и дошкольные организации – подсобный рабочий. Ребята занимаются уборкой территории, благоустройством и озеленением, ремонтом подсобных помещений.

До конца года в рамках муниципальной программы планируется трудоустроить дополнительно около 150-200 человек.