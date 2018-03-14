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Новости. Криминал
17:20, 14 Марта 2018

В Петрозаводске распространитель контрафактных компьютерных программ избежал уголовного наказания

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Лицензионные программы стоимостью больше 700 тысяч рублей мужчина продавал за 300 рублей.

Как сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда, прекращено уголовное преследование ранее не судимого гражданина, который совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хранение контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенные в крупном размере), ч. 2 ст. 273 УК РФ (распространение вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, совершенное из корыстной заинтересованности). Постановление вынесено в связи с деятельным раскаянием мужчины.

Как выяснилось, летом 2017 года, находясь на территории Петрозаводска, он записал на USB флеш-накопитель и в последующем продал контрафактное программное обеспечение - программный продукт для трехмерного твердотельного моделирования, авторские права на который принадлежат одной из организаций. От покупателя в качестве оплаты продавец получил 300 рублей. При этом розничная стоимость лицензионной программы составляет 716 700 рублей.

Кроме того, мужчина записал на "флешку" и в последующем продал (также за 300 рублей) информацию, позволяющую взломать авторскую защиту вышеуказанного программного продукта, а именно несанкционированно нейтрализовать средства защиты компьютерной информации, содержащейся в ознакомительных, бесплатных версиях программы для использования программного продукта без ограничения по времени.

В результате правообладателю программного продукта был причинен ущерб на сумму 716 700 рублей, т.е. в крупном размере.

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Комментарии

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Кальтер
2018-03-14 18:28:11
Что это за ПО на 700к? Кто его оценил в такую сумму? 3d max явно не стоит таких денег.
Илья Галкин
2018-03-14 18:57:11
Кальтер, а 3d max это детская игрушка. SolidWorks стоит от 14к$ до 120к$, а Catia в максимальной комплектации еще больше.
кир
2018-03-14 18:00:55
Свой в доску, поэтому избежал наказания. Где справедливость?
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