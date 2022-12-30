В Петрозаводске разыскивают девочку, пропавшую две недели назад

Девочка-подросток ушла из дома на Кукковке 19 декабря.

В поисковом паблике «Доброспас» обновили информацию о пропавшей без вести в Петрозаводске девочке-подростке.

Валерия Павловна Я., 2007 года рождения, ушла из дома на Кукковке, и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: сейчас волосы окрашены в красный цвет, пирсинг в нижней губе, носу и переносице. Была одета в тёмно-зелёную куртку, чёрные джинсы, обута в чёрно-белые кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших её после 19 декабря 2022 года, полиция просит сообщить по телефонам: 8-953-534-25-72, 8-911-408-08-06.