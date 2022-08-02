В Петрозаводске разыскивают молодых людей, подозреваемых в преступлении (ВИДЕО)

Полиция надеется найти подозреваемых с помощью записи с камеры видеонаблюдения.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности и местонахождение возможных подозреваемых, запечатлённых на видео.
Всех, кому что-либо известно о молодых людях, полицейские просят сообщать по номерам телефонов: 8-953-542-00-88, 8-909-178-52-54, 8-900-455-42-99.
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