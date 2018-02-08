В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

Мужчина 1963 года рождения подозревается в мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску в связи с подозрением в мошеннических действиях разыскивается Владимир М. 1963 года рождения.

Полиция просит граждан, имеющих сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: 8 (814-2) 73-91-54, 8 (911) 415-25-87 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.