В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении

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Мужчина 1963 года рождения подозревается в мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску в связи с подозрением в мошеннических действиях разыскивается Владимир М. 1963 года рождения.
Полиция просит граждан, имеющих сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: 8 (814-2) 73-91-54, 8 (911) 415-25-87 или 02.
Конфиденциальность гарантируется.
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