В Петрозаводске разыскивают мужчину в темной одежде (ФОТО и ВИДЕО)

Разыскиваемый подозревается в преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. Он может быть причастен к совершению имущественного преступления.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.