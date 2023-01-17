В Петрозаводске разыскивают мужчину в темной одежде (ФОТО и ВИДЕО)

Разыскиваемый подозревается в преступлении, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. Он может быть причастен к совершению имущественного преступления.
Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по телефону: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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