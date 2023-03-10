В Петрозаводске разыскивают подозреваемого, скрывшегося от следствия (ФОТО)

Полицейские просят помочь в розыске мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Сергея Юрьевича П., 1973 года рождения, подозреваемого в совершении имущественных преступлений и скрывшегося от следствия.

Всех, кто располагает значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.