В Петрозаводске разыскивают подозреваемого, скрывшегося от следствия (ФОТО)

Полицейские просят помочь в розыске мужчины, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Сергея Юрьевича П., 1973 года рождения, подозреваемого в совершении имущественных преступлений и скрывшегося от следствия.
Всех, кто располагает значимой информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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