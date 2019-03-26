В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести мужчину

О местонахождении петрозаводчанина ничего неизвестно более трех недель.

Полиция Петрозаводска разыскивает Юрия Александровича Белова 1979 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 5 марта 2019 года, сообщает МВД Карелии.

"Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по телефонам: 8-953-547-34-64, (814-2) 739-154 или 02, с мобильного 102", - пишут на сайте МВД.