В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести мужчину (ФОТО)

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске пропавшего без вести, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Павла Борисовича М., 1972 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 16 мая текущего года.

Всех, кто что-то знает о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 8 911-415-25-87, 8 911-402 -49-26, 8 814-273-91-54.