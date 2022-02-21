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В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести мужчину (ФОТО)

Новости. Общество
11:01, 22 Февраля 2022
фото: © МВД Карелии

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Полиция карельской столицы просит помочь в поиске пропавшего без вести, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает Вячеслава Вячеславовича Ш., 1981 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 8 февраля 2022 года.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 185 см, был одет в красно-оранжевую куртку, темные джинсы, обут в темные кроссовки.

Может находиться на территории Ленинградской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона: 8 981 402 06 14.

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Комментарии

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Зритель интернета
2022-02-22 12:15:40
Тело найдут, в любом случае, по 100.000 в год людей пропадает в стране,писАли в СМИ, да и мигрантов миллионы уже.... всё перемешалось, бардак....
кир
2022-02-22 12:28:38
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