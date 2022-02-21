В Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести мужчину (ФОТО)

Полиция карельской столицы просит помочь в поиске пропавшего без вести, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает Вячеслава Вячеславовича Ш., 1981 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 8 февраля 2022 года.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 185 см, был одет в красно-оранжевую куртку, темные джинсы, обут в темные кроссовки.

Может находиться на территории Ленинградской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона: 8 981 402 06 14.