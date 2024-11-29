В Петрозаводске разыскивают скрывшегося от следствия мужчину

В полиции просят оказать содействие в розыске беглого петрозаводчанина.
Сотрудники петрозаводской полиции устанавливается местонахождение скрывшегося от органов следствия Владимира Евгеньевича В., 1987 года рождения. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, полицейские просят сообщить по телефону: 8-981-402-06-14.
Конфиденциальность гарантируется.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание