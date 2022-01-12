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В Петрозаводске разыскивают троих злоумышленников, которые подозреваются в краже велосипеда из подъезда (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:01, 13 Января 2022

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Камера видеонаблюдения запечатлела, как девушка и два молодых человека выкатывали велосипед из подъезда.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают данные граждан, запечатлённых на видеозаписи, которые, возможно, причастны к хищению велосипеда, который взяли из подъезда жилого дома по улице Чкалова.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просят сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.

 

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Комментарии

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Экcперд
2022-01-13 12:46:44
Рассчитывали, что правозащитники не узнают об ихних проделках.
кир
2022-01-13 12:15:20
Цена вопроса? Велосипеды и коляски нельзя держать под лестницей.
Leopol'd
2022-01-13 12:30:12
кир, расскажи, чем и кому это мешает?! Эвакуации не препятствует, проход не загораживает. Разве что вызывает зависть у тех, у кого нет велосипеда или коляски.
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