В Петрозаводске разыскивают троих злоумышленников, которые подозреваются в краже велосипеда из подъезда (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения запечатлела, как девушка и два молодых человека выкатывали велосипед из подъезда.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливают данные граждан, запечатлённых на видеозаписи, которые, возможно, причастны к хищению велосипеда, который взяли из подъезда жилого дома по улице Чкалова.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемых, полиция просят сообщать значимую информацию по номеру телефона: 8 921 018 09 05. Конфиденциальность гарантируется.