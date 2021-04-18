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В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего пешехода у Вечного огня

Новости. Происшествия
19:57, 19 Апреля 2021
фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив
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Водитель покинул место ДТП, в котором пострадал 17-летний пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

По информации ГИБДД, 15 апреля в 08.50 в районе Заводской линии (пешеходный переход вблизи Вечного огня) неустановленный водитель на автомобиле Kia сбил пешехода. Семнадцатилетняя девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения машины.

В результате происшествия пешеход получила травмы.

Водитель место ДТП покинул, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Обстоятельства происшествия выясняются.

«Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске.

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