В Петрозаводске разыскивают водителя, сбившего пешехода у Вечного огня

Водитель покинул место ДТП, в котором пострадал 17-летний пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

По информации ГИБДД, 15 апреля в 08.50 в районе Заводской линии (пешеходный переход вблизи Вечного огня) неустановленный водитель на автомобиле Kia сбил пешехода. Семнадцатилетняя девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения машины.

В результате происшествия пешеход получила травмы.

Водитель место ДТП покинул, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Обстоятельства происшествия выясняются.

«Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее автомобиль сбил подростка на самокате на пешеходном переходе в Петрозаводске.