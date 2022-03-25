В Петрозаводске разыскивают водителя, въехавшего в толпу пешеходов (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска просит помочь установить регистрационные знаки автомобиля, водитель которого въехал в толпу пешеходов на улице Шотмана.

В минувший понедельник, 28 марта, в 16.31 на перекрестке улиц Шотмана и Чапаева неустановленный водитель на автомобиле белого цвета совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, не предоставил преимущество в движении пешеходам, начавшим переход проезжей части на разрешающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного нарушения ПДД. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что инцидент, где пешеходам чудом удалось избежать трагедии, попал в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситлинк».