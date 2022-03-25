Автомобиль чуть не влетел в толпу пешеходов на «зебре» в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не устроил серьезное ДТП на улице Шотмана.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали видео инцидента, который произошел в минувший понедельник, 28 марта, в 16.31 на нижнем чапаевском кольце. Водитель легкового автомобиля двигался от площади Гагарина по улице Шотмана на запрещающий сигнал светофора. Сначала он чуть не протаранил две машины, направляющиеся в сторону улицы Чапаева. А затем нарушитель въехал на пешеходный переход, по которому на зеленый свет шли сразу несколько человек. Пешеходам пришлось отбегать от машины. Водитель, замедливший скорость на «зебре», продолжил движение по улице Шотмана.

«Интересно куда он так торопился? Видимо опять на белый камень!!!» - комментируют видео в паблике.

Инцидент попал в объектив камеры компании «Сампо.Ру» (Смотреть с 26 секунды).

Ранее сообщалось, автомобиль сбил пенсионера на пешеходном переходе в Петрозаводске.