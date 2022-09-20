В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже (ВИДЕО)

Видео подозреваемой в краже на Древлянке разместило МВД Карелии.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают женщину, подозреваемую в краже из магазина. Инцидент произошел 17 сентября на Древлянке.
Все, кто знает о разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефонам 8-911-411-65-96 и 8-999-094-55-34.
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