В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в нескольких преступлениях (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске трех человек, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает нескольких человек, подозреваемых в различных преступлениях.

Подозреваемая в совершении кражи Инна Геннадьевна А. 1963 года рождения скрылась от полиции.

Скрылся от органов следствия и 56-летний Степан Олегович К., подозреваемый в мошенничестве.

Также полицией разыскивается Ле Минь Таун. Мужчина подозревается в даче взятки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых или видевших их в этом году, полиция просит сообщить об этом по телефонам: +7-981-405-85-21 или 02 (с мобильного — 102).

Конфиденциальность гарантируется.