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В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в нескольких преступлениях (ФОТО)

Новости. Криминал
16:10, 12 Июля 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС

Полиция просит помочь в розыске трех человек, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает нескольких человек, подозреваемых в различных преступлениях.

Подозреваемая в совершении кражи Инна Геннадьевна А. 1963 года рождения скрылась от полиции.

Скрылся от органов следствия и 56-летний Степан Олегович К., подозреваемый в мошенничестве.

Также полицией разыскивается Ле Минь Таун. Мужчина подозревается в даче взятки.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых или видевших их в этом году, полиция просит сообщить об этом по телефонам: +7-981-405-85-21 или 02 (с мобильного — 102).

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Комментарии

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кир
2021-07-12 17:36:55
Инна украла телефон в 2015 году, а найти не могут. Не смешите людей в стране Советов. Ваш любимый 17-й век.
кир
2021-07-12 16:46:07
Нужны полные данные о них. Хватит стыдобу изображать. Другие СМИ дают.
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