В Петрозаводске разыскиваются подозреваемые в нескольких преступлениях (ФОТО)

Полиция просит помочь в розыске трех человек, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска разыскивает нескольких человек, подозреваемых в различных преступлениях.
Подозреваемая в совершении кражи Инна Геннадьевна А. 1963 года рождения скрылась от полиции.
Скрылся от органов следствия и 56-летний Степан Олегович К., подозреваемый в мошенничестве.
Также полицией разыскивается Ле Минь Таун. Мужчина подозревается в даче взятки.
Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемых или видевших их в этом году, полиция просит сообщить об этом по телефонам: +7-981-405-85-21 или 02 (с мобильного — 102).
Конфиденциальность гарантируется.
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