В Петрозаводске ребенок прятался от инспекторов в машине, чтобы не подставить маму

В столице Карелии женщина нарушила правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД.

Сегодня утром автоинспекторы контролировали правила перевозки на путях к школе № 5 и детскому саду № 95, информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

Инспекторы ДПС проверяли использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали одно нарушение: дошкольник стоял между водительским и пассажирским сиденьями, увидев сотрудников Госавтоинспекции попытался спрятаться. В автомобиле детское удерживающее устройство имелось. В отношении матери-водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.

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