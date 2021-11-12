890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
ГИБДД Карелии признала причиной ДТП на трассе «Кола» отсутствие антигололедной обработки 5
07.12.2021 16:05

В Петрозаводске ребенок прятался от инспекторов в машине, чтобы не подставить маму

Новости. Общество
13:08, 08 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Новости партнеров

В столице Карелии женщина нарушила правила перевозки детей, сообщили в ГИБДД.

Сегодня утром автоинспекторы контролировали правила перевозки на путях к школе № 5 и детскому саду № 95, информирует Госавтоинспекция Петрозаводска.

Инспекторы ДПС проверяли использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали одно нарушение: дошкольник стоял между водительским и пассажирским сиденьями, увидев сотрудников Госавтоинспекции попытался спрятаться. В автомобиле детское удерживающее устройство имелось. В отношении матери-водителя вынесено постановление об административном правонарушении. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.

Ранее Упрдор «Кола» отчиталось, как борется с гололедом на трассе в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ЗС
2021-12-08 15:11:33
Может, ребёнок, увидя школу, сам отстегнулся и встал? Вряд ли такое на трассе бы он сделал
Саныч
2021-12-08 14:30:43
Все считают, что они самые умные. Может, и так. Но когда в бочину менее умный прилетит и ребенка инвалидом сделает - происходит переоценка. Запоздалая.
кир
2021-12-08 13:55:10
Всегда врали и детей врать учили. Не первое поколение. :)
Ревизор
2021-12-08 13:45:28
Живые главное!
На наших "дорогах", в месяц по 5-8 человек гибнут и не из за кресел детских...
Hовый
2021-12-08 13:22:07
Это она его научила.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
01.12.2021, 10:24
Следком Карелии начал проверку по факту смертельного падения мужчины с моста
01.12.2021, 06:40
Под мостом в Петрозаводске нашли труп мужчины – лицо разбито в кровь

Аналитика

Сегодня 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 8
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 7
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 4
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 17
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»