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В Петрозаводске реконструировали разрушенную лестницу после жалобы горожан (ФОТО)

Новости. Общество
12:15, 18 Июня 2021
фото: Живой Петрозаводск / ВК

В столице Карелии восстановлена лестница, которая прежде находилась в разрушенном состоянии.

В столице Карелии в районе Кукковки отремонтирована лестница, ведущая к многоквартирному дому. Об этом сообщают читатели паблика «Живой Петрозаводск».

«Позитив! Прошёл месяц после размещения жалобы на плохую лестницу на ул. Ровио 7. И вот проблема решена. Спасибо всем причастным к этой теме», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Петрозаводске будет отремонтирован.

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Комментарии

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кир
2021-06-18 12:48:40
Не надо жалобы возводить в культ нашего жития, - сказал кот. Система должна работать.
Гость
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