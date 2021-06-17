В Петрозаводске реконструировали разрушенную лестницу после жалобы горожан (ФОТО)

В столице Карелии восстановлена лестница, которая прежде находилась в разрушенном состоянии.

В столице Карелии в районе Кукковки отремонтирована лестница, ведущая к многоквартирному дому. Об этом сообщают читатели паблика «Живой Петрозаводск».

«Позитив! Прошёл месяц после размещения жалобы на плохую лестницу на ул. Ровио 7. И вот проблема решена. Спасибо всем причастным к этой теме», — заявил автор поста.

Ранее сообщалось, что памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу в Петрозаводске будет отремонтирован.