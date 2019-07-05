В Петрозаводске решили реконструировать мемориал "Вечный огонь"

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Мемориал "Вечный огонь" будет благоустроен в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия на 6 млн рублей, сообщили в администрации Петрозаводска.
На следующей неделе администрация Петрозаводска заключит договор на подготовку проектно-сметной документации для проведения реконструкции мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".
Уже в сентябре запланировано проведение самих работ.
По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в первую очередь будет реконструирована братская могила. На плиты будут нанесены имена красноармейцев и моряков, павших в годы Гражданской войны и интервенции, а также воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, видных государственных и партийных деятелей, похороненных в этом месте. Обновленные списки составлялись совместно с республиканским архивом.
Запланирован также ремонт каменной облицовки монумента "Вечный огонь", работы по укреплению склона. Кроме того, будет выполнено мощение и асфальтирование подходных путей к мемориалу.
Все работы обойдутся в 6 млн рублей - 3 млн рублей в рамках республиканской программы "Развитие культуры" выделено из регионального бюджета и 3 млн – деньги городского бюджета.
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