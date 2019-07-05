В Петрозаводске решили реконструировать мемориал "Вечный огонь"

Мемориал "Вечный огонь" будет благоустроен в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия на 6 млн рублей, сообщили в администрации Петрозаводска.

На следующей неделе администрация Петрозаводска заключит договор на подготовку проектно-сметной документации для проведения реконструкции мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы".

Уже в сентябре запланировано проведение самих работ.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в первую очередь будет реконструирована братская могила. На плиты будут нанесены имена красноармейцев и моряков, павших в годы Гражданской войны и интервенции, а также воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, видных государственных и партийных деятелей, похороненных в этом месте. Обновленные списки составлялись совместно с республиканским архивом.

Запланирован также ремонт каменной облицовки монумента "Вечный огонь", работы по укреплению склона. Кроме того, будет выполнено мощение и асфальтирование подходных путей к мемориалу.

Все работы обойдутся в 6 млн рублей - 3 млн рублей в рамках республиканской программы "Развитие культуры" выделено из регионального бюджета и 3 млн – деньги городского бюджета.