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В Петрозаводске рецидивист недолго пользовался украденными дорогими наушниками

Новости. Криминал
09:30, 27 Июля 2020
фото: © AP Photo/Marcio Jose Sanchez
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Полицейские в течение суток нашли подозреваемого в краже из магазина наушников за 23 тысячи рублей, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую субботу в полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже из магазина электротехники, расположенного в центре города. Продавец рассказал, что при просмотре камер видеонаблюдения заметил, как мужчина берет с прилавка наушники, прячет их и покидает магазин. Стоимость "трофея" – 23 тысячи рублей.

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена дежурным нарядам строевых подразделений. Вскоре полицейскими ППС был задержан подозреваемый – 34-летний петрозаводчанин, ранее уже привлекавший к уголовной ответственности.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее водитель из Мурманска не успел поставить украденные в Петрозаводске детали на свой автомобиль.

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Комментарии

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Злой
2020-07-27 11:09:25
Ничего себе наушники!?! 23000 рублей! Они , наверное, сразу и уши чистят?
кир
2020-07-27 10:21:18
Страна рецидивистов и ещё не сидевших.
Гость
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