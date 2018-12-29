В Петрозаводске рецидивист пошел на преступление из-за наркотиков

В полицию Петрозаводска обратился представитель одной из управляющих компаний с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Заявитель рассказал, что из подъезда в микрорайоне Октябрьский похищены металлические оконные решетки.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 22-летнего горожанина. Молодой человек недавно освободился из мест лишения свободы.

По версии следствия, днем он похитил из подъезда металлические решетки, а затем сдал их в пункт приема металла. Вырученные средства гражданин потратил на наркотики.

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