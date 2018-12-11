В Петрозаводске рецидивист пытался украсть из магазина бутылку водки

Подозреваемый в кражах мужчина попался при очередной попытке совершить преступление, сообщили в Росгвардии Карелии.

Подозреваемый попался в одном из петрозаводских сетевых магазинов в микрорайоне Кукковка. Там он намеревался похитить бутылку водки стоимостью 600 рублей. Спрятав бутылку под курткой, злоумышленник попытался миновать кассовый узел, но бдительные работники магазина заметили это и вызвали группу задержания.

Сотрудники вневедомственной охраны установили, что задержанный, ранее судимый гражданин, находится в розыске. Он передан полиции.