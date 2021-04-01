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Рецидивист в Петрозаводске сделал приятелю подарок, ограбив для этого прохожего

Новости. Криминал
10:08, 02 Апреля 2021
фото: © shutterstock.com
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Свою жертву преступник подкараулил в подъезде и отправил в нокаут, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию Петрозаводска обратился 50-летний горожанин. Он сообщил, что стал жертвой преступления. По словам заявителя, в подъезде одного из многоквартирных домов города неизвестный нанёс ему кулаком удар, от которого мужчина потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что похищен мобильный телефон. Потерпевший запомнил приметы своего обидчика и описал их стражам порядка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 39-летнего ранее судимого за имущественные преступления петрозаводчанина. По версии следствия, мужчина похитил гаджет, вынул из него сим-карту и подарил мобильный телефон приятелю. Похищенное чужое имущество полицейские изъяли.

По статье "грабеж" возбуждено и расследуется уголовное дело, максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.

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