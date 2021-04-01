Рецидивист в Петрозаводске сделал приятелю подарок, ограбив для этого прохожего

Свою жертву преступник подкараулил в подъезде и отправил в нокаут, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта в полицию Петрозаводска обратился 50-летний горожанин. Он сообщил, что стал жертвой преступления. По словам заявителя, в подъезде одного из многоквартирных домов города неизвестный нанёс ему кулаком удар, от которого мужчина потерял сознание, а когда очнулся, то обнаружил, что похищен мобильный телефон. Потерпевший запомнил приметы своего обидчика и описал их стражам порядка.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 39-летнего ранее судимого за имущественные преступления петрозаводчанина. По версии следствия, мужчина похитил гаджет, вынул из него сим-карту и подарил мобильный телефон приятелю. Похищенное чужое имущество полицейские изъяли.

По статье "грабеж" возбуждено и расследуется уголовное дело, максимальное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.