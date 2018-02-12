В Петрозаводске рецидивист украл аккумулятор из автомотрисы

В Петрозаводске транспортные полицейские раскрыли хищение железнодорожного имущества, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что из автомотрисы, стоявшей на железнодорожном пути на станции Петрозаводск - Товарная, совершено хищение аккумуляторной батареи. Ущерб, причиненный организации, превысил 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 21-летний житель карельской столицы.

Как выяснили транспортные полицейские, в темное время суток он воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает, подошел к железнодорожной технике, открыл аккумуляторный ящик и похитил один из аккумуляторов, который спрятал недалеко от места совершения преступления. Позднее злоумышленник сдал его в пункт приема металлолома. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.