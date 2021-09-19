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В Петрозаводске рецидивистка не смогла в баре пройти мимо спящего мужчины с телефоном в руках

Новости. Криминал
10:47, 21 Сентября 2021
фото: © pxhere

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Отдохнувший в увеселительном заведении города мужчина остался без телефона за 10 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратился 38-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что гаджетом завладел кто-то из посетителей увеселительного заведения города, в котором мужчина отдыхал накануне. Мужчина пояснил, что в тот вечер он изрядно выпил и уснул прямо в баре. Смартфон, по словам петрозаводчанина, находился у него в руках.  Однако, когда он проснулся, телефона уже не было. Причиненный материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в баре. Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 31-летняя ранее судимая петрозаводчанка.

Женщина дала признательные показания. Она рассказала, что продала мобильный телефон, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантка обязалась возместить причиненный ущерб, который является для потерпевшего значительным.

Ранее молодая рецидивистка из Карелии не смогла пройти мимо модного аксессуара.

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