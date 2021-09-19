В Петрозаводске рецидивистка не смогла в баре пройти мимо спящего мужчины с телефоном в руках

Отдохнувший в увеселительном заведении города мужчина остался без телефона за 10 тысяч рублей.

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратился 38-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что гаджетом завладел кто-то из посетителей увеселительного заведения города, в котором мужчина отдыхал накануне. Мужчина пояснил, что в тот вечер он изрядно выпил и уснул прямо в баре. Смартфон, по словам петрозаводчанина, находился у него в руках. Однако, когда он проснулся, телефона уже не было. Причиненный материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в баре. Благодаря записям сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна 31-летняя ранее судимая петрозаводчанка.

Женщина дала признательные показания. Она рассказала, что продала мобильный телефон, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурантка обязалась возместить причиненный ущерб, который является для потерпевшего значительным.

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