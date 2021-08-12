В Петрозаводске рецидивисты угнали неисправный автомобиль с помощью эвакуатора

Двое рецидивистов в столице Карелии сдали чужой автомобиль в металлолом, сообщили в МВД республики.

В начале августа в полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 53-летний горожанин. Мужчина сообщил, что кто-то увез его машину, долгое время стоявшую во дворе в неисправном состоянии. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастны двое мужчин 33 и 22 лет, оба были ранее судимы за имущественные преступления. Они сознались в содеянном.

По версии следствия, подозреваемые занимались поиском металлолома и в одном из дворов приметили старую иномарку. Они заказали эвакуатор и вывезли автомобиль в пункт приема металла, выручив около 13 тысяч рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.