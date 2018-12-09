В Петрозаводске родители будущих первоклашек опять круглосуточно дежурят у школ, чтобы записать детей

У лицея № 40 в Петрозаводске родители стоят круглосуточно уже вторую неделю.

Об этом нам рассказал один из родителей будущих первоклашек.

"Не буду говорить за весь Петрозаводск, но конкретно в лицее №40 по Октябрьский пр., 64 родители стоят круглосуточно уже вторую неделю. Мы не в Рио, и на дворе уже декабрь. Общался с родителями - доходит до абсурда. В прошлом году очередники ночью жгли костры у лицея, чтобы не замёрзнуть. Почему так-то?".

Как нам стало известно, родительские дежурства для записи детей в первые классы организованы практически у всех лицеев, гимназий и других школ Петрозаводска. Приходится констатировать, что реально действующую систему электронной записи детей в школы властям так и не удалось организовать. Система постоянно дает сбой, поэтому родители на нее не надеются.

Напомним, на прошлой неделе состоялось первое тестирование госуслуги по записи в школу через портал электронных услуг Республики Карелия. В нем приняли участие около 700 педагогов городских школ. По результатам стрессового тестирования выявлены ошибки.

"На сегодняшний день Министерство образования Республики Карелия совместно с ГУП РК "Радиоком" продолжают работу над устранением выявленных недочетов. На этой неделе планируется проведение повторного тестирования", - рассказали в мэрии Петрозаводска.

Прием заявлений граждан о зачислении детей в первый класс начинается в столице Карелии 22 декабря. В 2019/2020 учебном году в Петрозаводске планируется открыть 111 общеобразовательных и 12 специальных (коррекционных) классов.

Дополнительные классы появятся в школах №7, 9, 12, 20, 29, 43 и в Академическом лицее. Ожидаемое число первоклассников - порядка 3600 человек, из них около 300 человек планируют поступать в специальные (коррекционные) классы. В текущем году на параллели первых классов обучаются 3442 человека.