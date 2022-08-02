В Петрозаводске родственники жестоко убитой девушки сделали подарок участникам ее поисков

Родственники убитой Дианы Ф. передали представителям поискового отряда «ЛизаАлерт» оборудование, которое в дальнейшем может пригодиться в розыске пропавших людей.

В дар отряду «ЛизаАлерт», который принимал участие в поисках Дианы Ф., было передано дорогостоящее радиооборудование, способное обеспечить поисковиков устойчивым радиоэфиром на большие расстояния. Об этом информирует карельский паблик «ЛизаАлерт».

«Это профессиональная антенна для штаба, 4 радиостанции, кредлы для одновременной зарядки 12-ти радиостанций, прибор для настройки антенного комплекса, ударопрочный кейс для радиооборудования и радиомаяк для работы квадрокоптера. Безусловно, все это оборудование существенно облегчит наши задачи и сильно увеличит шанс на спасение без вести пропавших», — говорится в сообщении.

Диана Ф. исчезла в Петрозаводске 12 июля. В квартире пропавшей были обнаружены многочисленные кровавые следы. Тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено в лесном массиве Прионежского района. В убийстве Дианы Ф. обвиняют 50-летнего соседа девушки, который ранее был неоднократно судим.