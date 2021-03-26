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В Петрозаводске с 28 марта запрещаются любые прогулки и рыбалка на льду Онежского озера

Новости. Общество
10:10, 27 Марта 2021
фото: Столица на Онего
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Постановление о запрете выхода на лед подписала глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

С 28 марта на территории Петрозаводска запрещен выход и выезд на лед водоемов, сообщили в городской администрации. Соответствующее постановление подписано главой карельской столицы Ириной Мирошник в связи с началом активного снеготаяния, в целях обеспечения безопасности граждан.

Запрет касается любых прогулок по акватории, рыбалки, использования ледовых переправ и т.д.

Администрация напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил безопасности. Уменьшение толщины ледового покрова, промоины, шуга, риск внезапного движения льда создают угрозу жизни для тех, кто пренебрегает запретом.

За нарушение требований безопасности на водоемах предусмотрена административная ответственность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения - 112 или в ЕДДС Петрозаводска по номеру - 051.

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Комментарии

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наташка
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