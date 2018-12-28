В Петрозаводске сбежавшим с места ДТП водителем оказалась 25-летняя девушка

Сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска установлена личность водителя, скрывшегося в минувший вторник с места дорожно-транспортного происшествия на Комсомольском проспекте.

Авария была зарегистрирована утром 25 декабря в районе дома № 2 по Комсомольскому проспекту. Попутное столкновение произошло, когда автомобили двигались по проспекту в сторону центра города, сообщает ДТП ПТЗ. Один из участников происшествия, предположительно на автомобиле "Фольксваген Гольф 3" темного цвета с опознавательным знаком "Начинающий водитель", с места ДТП уехал. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль "Субару" получил механические повреждения.

Как рассказали в ГИБДД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска водитель автомобиля "Фольксваген Гольф" установлен. Им оказалась 25-летняя девушка, водительский стаж которой составляет 2 года.

В отношении водителя составлен административный за оставление в нарушение ПДД места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, материалы дела переданы в судебные органы. Девушке - водителю грозит лишение права управления на срок от 1-1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток, уточнили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".