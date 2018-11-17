В Петрозаводске сбили молодую девушку

В столице Карелии 21-летняя девушка получила травмы в результате наезда автомобиля.

Как сообщили в карельской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне на улице Гоголя, в районе дома 10, около 9 часов утра.

Водитель автомобиля Лада Гранта наехал на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода (в прямой видимости перекрестка).

В результате ДТП девушка получила травмы, пострадавшая доставлена в больницу.