В Петрозаводске сбили молодую девушку

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В столице Карелии 21-летняя девушка получила травмы в результате наезда автомобиля.
Как сообщили в карельской Госавтоинспекции, ДТП произошло накануне на улице Гоголя, в районе дома 10, около 9 часов утра.
Водитель автомобиля Лада Гранта наехал на 21-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода (в прямой видимости перекрестка).
В результате ДТП девушка получила травмы, пострадавшая доставлена в больницу.
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