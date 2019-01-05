В Петрозаводске сбили пешехода, который переходил улицу в неположенном месте

Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводске на улице Загородной пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, угодил под колеса автомобиля.
Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, накануне днем в Петрозаводске на улице Загородной 35-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 33-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, находясь в зоне видимости перекрёстка.
В результате ДТП пешеход травмирован, ему оказана медицинская помощь. По факту происшествия проводится проверка.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.12.2018, 16:10
30.12.2018, 12:44
31.12.2018, 13:26
03.01.2019, 11:25
03.01.2019, 11:07
Аналитика
29.12.2018 17:12
Тема недели
"Столица на Онего" предлагает медиаобзор главных событий 2018 года.
29.12.2018 17:11
29.12.2018 12:57
28.12.2018 09:53
27.12.2018 14:46
Чтиво
29.12.2018 16:11
Личное мнение
Собрали фразы политиков, депутатов и чиновников, по которым нам запомнится 2018 год. Первенство здесь держит глава Карелии Артур Парфенчиков.
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
25.12.2018 11:03
Медиа
30.12.2018 17:34
Опрос
Самые значимые события Карелии-2018, по вашему мнению?
Комментарии