В Петрозаводске сбили пешехода, который переходил улицу в неположенном месте

В Петрозаводске на улице Загородной пешеход, переходивший дорогу в неположенном месте, угодил под колеса автомобиля.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, накануне днем в Петрозаводске на улице Загородной 35-летний водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на 33-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, находясь в зоне видимости перекрёстка.

В результате ДТП пешеход травмирован, ему оказана медицинская помощь. По факту происшествия проводится проверка.