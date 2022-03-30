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В Петрозаводске сделали редкую операцию женщине, которая не могла самостоятельно одеваться и причесываться

Новости. Общество
08:05, 15 Апреля 2022
фото: © Минздрав Карелии

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С помощью редкой операции травматологи БСМП Петрозаводска вернули пациентке подвижность руки.

Как рассказали в Минздраве Карелии, 50-летняя женщина, которая сама является медицинским работником, обратилась к травматологам с жалобами на боль и слабость в руке. Более пяти лет назад она повредила сухожилия вращательной манжеты плеча. Это такая травма, при которой разрываются одно или несколько сухожилий или мышц. Для человека становится затруднительно, например, причесаться или одеться.

После дополнительного обследования пациентке было предложено оперироваться. В Больнице скорой медицинской помощи была выполнена транспозиция широчайшей мышцы плеча в положении сухожилий вращательной манжеты, для того чтобы заменить утраченные мышцы.

Оперировали заведующий травматолого-ортопедическим отделением Михаил Мамошкин и доцент кафедры хирургии ПетрГУ Илья Лозовик.

В настоящее время пациентка проходит реабилитацию, понемногу разрабатывает руку. Боли ушли, стала доступной физическая активность.

Как пояснили специалисты, операция довольно редкая, сложная и, как правило, проводится на уровне федеральных центров. В БСМП в ближайшее время планируется еще одно подобное операционное вмешательство для пациента, который страдает схожим недугом. При своевременном хирургическом лечении разрывов вращательной манжеты вероятность успеха превышает 90%.

Всего с начала года в травматологическом отделении БСМП было выполнено около 350 операций, включая эндопротезирование суставов, реконструкцию связок, коррекцию деформации стопы и другие.

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