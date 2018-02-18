Табурет Эконом
490
299
Набор для рассады
89
69
Ламинат KRONOSTAR
199
179
Снегоуборщик
5990
2990
Ящик для инструментов
180
139
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:56, 18 Февраля 2018

В Петрозаводске сегодня отметят Масленицу карнавалом и блинами с красной рыбой

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.02.18 20:00
ФОТО: В Петрозаводске прошел масленичный карнавал
18.02.18 15:48
ФОТО И ВИДЕО: Как в Петрозаводске отгуляли "Гиперборею-2018"
18.02.18 15:12
Все новости
Загрузка...

Жителей столицы Карелии ждет народное гуляние с костюмированным шествием, концертно-игровыми программами и бесплатными блинами с чаем.

Администрация города приглашает петрозаводчан на "Гиперборейскую Масленицу". В 12.00 начнется карнавал - костюмированное шествие. Оно пройдет от площади Кирова по по проспекту Карла Маркса, улице Энгельса и проспекту Ленина до Онежской набережной. Возглавлять карнавал будет гость из Пскова, богатырь ростом 215 сантиметров и весом 200 килограммов.

В 12.00 на Советской площади пройдет "Масленичный разгуляй": концертно-игровая программа, масленичные аттракционы, блинные ряды, ярмарка сувениров, призовой столб, сюрпризы от партнеров. Здесь же в резиденции Борея будут угощать блинами. Обещают кормить бесплатно блинами с красной икрой и рыбой.

В 13.00 на Онежской набережной пройдет церемония награждения участников шествия.

В 13.30 у сценической площадки на набережной начнется программа "Прощеное воскресенье" — массовые хороводы с фольклорными коллективами города.

В 15.00 на Советской площади проводят зиму, проведя народной обряд сжигания чучел Масленицы.

Праздник отметят и в микрорайонах города. Так, с 12.00 до 14.00 на стадионе школы №7 пройдет народное гуляние "Масленица идет – блин, да мед несет!". С 12.00 до 17.00 на берегу Онежского озера в районе Соломенского шоссе у кафе "Сказка" горожан ждут на празднике "Широкая Масленица в Сказке". С 13.00 до 15.00 в детском городке у ТЦ "Столица" пройдет праздник "Душа ты моя — Масленица". С 16.00 до 18.00 в пешеходной зоне "Комариная тропа" в районе Петровская слобода горожан ждет развлекательная программа "Масленица в Петровской слободе".

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
18.02.18 20:00
ФОТО: В Петрозаводске прошел масленичный карнавал
18.02.18 15:48
ФОТО И ВИДЕО: Как в Петрозаводске отгуляли "Гиперборею-2018"
18.02.18 15:12
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-02-18 18:10:28
На Руси издавна блины считались едой для нищебродов. Примерно как калитки у карелов. Если гостям на стол подавали блины, то гости задумывались о зажиточности хозяев и старались в тот дом сватов не засылать. Кроме того, приготовление блинов на скорую руку свидетельствовало о ленивости хозяйки и вызывало сомнение в ейном умении выпекать более сложные изделия из теста.
Изя
2018-02-18 14:05:35
Ехал с Древлянки на автобусе всё перекрыто, пришлось километр пешком идти до дома ,идиоты....
однозначно
2018-02-18 10:34:34
Прежде чем чучело сжечь, надо ему бошку топором проломить на всякий случай.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2018, 16:58
Предприниматели Имановы задержаны в Петрозаводске
12.02.2018, 12:00
Кто самый богатый кандидат?
16.02.2018, 09:52
"Пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю"
13.02.2018, 13:50
СК раскрыл подробности задержания Иманова
13.02.2018, 10:28
В общежитии Петрозаводска произошло убийство
14.02.2018, 15:12
Житель Карелии несколько лет истязал и насиловал собственных дочерей

Аналитика

16.02.2018 16:29
Обществоведение
"У нас курицы несут яйца, мы этими яйцами кормим хорька и ежика" 2
Живой уголок Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска научился кормить себя сам.
Кто стоит за карельскими телеграм-каналами? 3
12.02.2018 14:47
Выборы в "прямом эфире"
12.02.2018 14:34
Кто самый богатый кандидат? 3
12.02.2018 12:00
"Золотой стандарт" пассивного созерцания 4
09.02.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

16.02.2018 12:24
Без политики
Я могу себя преодолеть!
Более двух с половиной тысяч некоммерческих организаций России в прошлом году получили президентские грант на развитие гражданского общества.  В числе счастливчиков - Карельская региональная общественная организация родителей "Поможем нашим детям".
Skoda Rapid - семья будет довольна
16.02.2018 12:02
Прошлое и настоящее лыжни "Фонтаны" 4
13.02.2018 12:21
Стоит ли ГИБДД на страже безопасности дорожного движения? 2
12.02.2018 13:32
архив чтиво

Медиа

Фаер-шоу на "Гиперборее" 2018 в Петрозаводске
Сегодня 15:03
все фото и видео

Опрос

А вы смотрите Олимпиаду-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»