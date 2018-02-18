В Петрозаводске сегодня отметят Масленицу карнавалом и блинами с красной рыбой

Жителей столицы Карелии ждет народное гуляние с костюмированным шествием, концертно-игровыми программами и бесплатными блинами с чаем.

Администрация города приглашает петрозаводчан на "Гиперборейскую Масленицу". В 12.00 начнется карнавал - костюмированное шествие. Оно пройдет от площади Кирова по по проспекту Карла Маркса, улице Энгельса и проспекту Ленина до Онежской набережной. Возглавлять карнавал будет гость из Пскова, богатырь ростом 215 сантиметров и весом 200 килограммов.

В 12.00 на Советской площади пройдет "Масленичный разгуляй": концертно-игровая программа, масленичные аттракционы, блинные ряды, ярмарка сувениров, призовой столб, сюрпризы от партнеров. Здесь же в резиденции Борея будут угощать блинами. Обещают кормить бесплатно блинами с красной икрой и рыбой.

В 13.00 на Онежской набережной пройдет церемония награждения участников шествия.

В 13.30 у сценической площадки на набережной начнется программа "Прощеное воскресенье" — массовые хороводы с фольклорными коллективами города.

В 15.00 на Советской площади проводят зиму, проведя народной обряд сжигания чучел Масленицы.

Праздник отметят и в микрорайонах города. Так, с 12.00 до 14.00 на стадионе школы №7 пройдет народное гуляние "Масленица идет – блин, да мед несет!". С 12.00 до 17.00 на берегу Онежского озера в районе Соломенского шоссе у кафе "Сказка" горожан ждут на празднике "Широкая Масленица в Сказке". С 13.00 до 15.00 в детском городке у ТЦ "Столица" пройдет праздник "Душа ты моя — Масленица". С 16.00 до 18.00 в пешеходной зоне "Комариная тропа" в районе Петровская слобода горожан ждет развлекательная программа "Масленица в Петровской слободе".