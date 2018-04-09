В Петрозаводске семейная пара сильно пожалела, разрешив 21-летней девушке переночевать у них

В Петрозаводске 21-летняя девушка, приехавшая из Прионежского района, обворовала родственников.

Как рассказали в карельском МВД, в городскую полицию обратилась семейная пара. Супруги рассказали, что лишились золотых украшений.

"Еще в конце марта они приютили на ночь свою 21-летнюю родственницу, которая приехала из Прионежского района. Проснувшись утром, они увидели, что гостья исчезла, а затем обнаружили, что пропали золотые цепочка, серьги и кольцо. Потерпевшие сразу же позвонили девушке и попросили вернуть похищенное, но она сказала, что ничего не брала", - отметили в министерстве.

После этого потерпевшие решили обратиться в полицию. Ущерб составил порядка 40 тысяч рублей.

"Полицейские установили местонахождение подозреваемой. В ходе общения со стражами порядка девушка дала признательные показания и сообщила, что похищенное золото было продано, а полученные деньги она потратила на личные нужды", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"Фигурантка обязуется возместить ущерб", - заключили в ведомстве.