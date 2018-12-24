В Петрозаводске сгорела иномарка

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Пожар произошел в минувшее воскресенье на улице Зеленой, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 16.43 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в автомобиле Ford Focus на ул. Зеленой, 4.
В результате автомобиль сгорел. Причина – аварийный режим работы электрооборудования.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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