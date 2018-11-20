В Петрозаводске школьник попал в больницу после ДТП

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ДТП произошло на ул. Черняховского, в результате чего пострадал 9-летний мальчик, сообщили в ГИБДД Карелии.
Водитель автомобиля Mitsubishi наехал на 9-летнего мальчика в 8.00 на ул. Черняховского у дома 25. Ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте (в зоне видимости пешеходного перехода).
В результате происшествия мальчик получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
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