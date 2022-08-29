В Петрозаводске сильный ветер уронил дерево в День знаний

Падение дерева произошло сегодня в 9 утра на Вознесенском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром, 1 сентября в 9.05, на пульт спасательной службы поступило сообщение, что у дома №16 на Вознесенском шоссе упало дерево.

Прибывшие на место вызова спасатели, распилили и убрали упавшее дерево в течение 30 минут, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что сильные дожди и штормовой ветер обрушатся на Карелию 1 сентября.