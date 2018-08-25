В Петрозаводске скоро появится новая велопешеходная дорожка

В столице Карелии продолжаются работы по обустройству аллеи Дружбы на Ключевой.

Специалисты администрации Петрозаводска проверили ход работ по модернизации аллеи Дружбы в районе Ключевой. Как пояснила начальник городского управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, в настоящее время завершается подготовка к укладке нового покрытия велопешеходной дорожки.

Напомним, благоустройство протянувшейся от улицы Кемской до улицы Ключевой аллеи Дружбы - один из трех проектов, выбранных жителями города 18 марта этого года в ходе рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды".

На велопешеходной дорожке длиной в 700 и шириной в 5,5 метра предусмотрен демонтаж отслужившего свой срок плиточного покрытия и укладка вместо него асфальта. Также на аллее заменят старые скамейки, установят урны, обустроят газоны.