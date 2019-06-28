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Новости. Происшествия
16:56, 28 Июня 2019
фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В Петрозаводске слесарь разбился после падения с высоты

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Несчастный случай произошел на ООО ДОК "Калевала", сообщили в трудовой инспекции Карелии.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником ООО ДОК "Калевала".

29 апреля в 18.55 слесарь-монтажник упал с высоты. Мужчина получил множественные ушибы и переломы.

Основной причиной падения стала неудовлетворительная организация производства работ в ООО ДОК "Калевала", выразившееся в следующем:

- мастер участка не проконтролировал соблюдение подчиненным персоналом правил, норм и инструкций по охране труда; 

- cлесарь-монтажник выполнял работу, которая не была ему поручена непосредственным руководителем.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Петрозаводска для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.

Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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