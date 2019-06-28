В Петрозаводске слесарь разбился после падения с высоты

Несчастный случай произошел на ООО ДОК "Калевала", сообщили в трудовой инспекции Карелии.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая, происшедшего с работником ООО ДОК "Калевала".



29 апреля в 18.55 слесарь-монтажник упал с высоты. Мужчина получил множественные ушибы и переломы.



Основной причиной падения стала неудовлетворительная организация производства работ в ООО ДОК "Калевала", выразившееся в следующем:



- мастер участка не проконтролировал соблюдение подчиненным персоналом правил, норм и инструкций по охране труда;



- cлесарь-монтажник выполнял работу, которая не была ему поручена непосредственным руководителем.



Материалы расследования направлены в прокуратуру Петрозаводска для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц.



Работодателю выдано предписание и установлены сроки устранения выявленных нарушений.



Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.