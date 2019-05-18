В Петрозаводске случайный собутыльник оставил нового знакомого без телефона

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска раскрыли кражу мобильного телефона, сообщает МВД Карелии.

В начале мая в полицию обратился 36-летний петрозаводчанин. Он заявил о краже телефона.

Как выяснилось, житель карельской столицы отправился к торговому павильону и купил алкоголь. Выйдя на улицу, он познакомился с пятью мужчинами. Они сразу нашли общий язык и в ходе совместного времяпрепровождения попеременно угощали друг друга алкогольными напитками. В какой-то момент между 36-летним мужчиной и новыми товарищами произошел конфликт. Воспользовавшись тем, что петрозаводчанин находится в состоянии алкогольного опьянения, один из новых знакомых вытащил из кармана его куртки телефон и ушел.

Был установлен подозреваемый: 37-летний ранее судимый мужчина. Он добровольно выдал похищенный телефон, однако признаваться в содеянном не спешил, говорил, что телефон нашел и кому принадлежит гаджет, ему не известно. Тогда сотрудники полиции предъявили подозреваемому видеозапись с места происшествия.

Мужчина понял, что уйти от ответственности не удастся и рассказал правду. Похитив мобильный телефон, он извлек сим-карту и выбросил. Гаджет был защищен от взлома графическим ключом, поэтому ни воспользоваться им не продать его 37-летний гражданин не смог и оставил его на некоторое время, надеясь придумать, как реализовать похищенное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, телефон возвращен владельцу сотрудниками полиции.