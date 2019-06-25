В Петрозаводске смастерили оригинальные "лежачие полицейские"

"Лежачие полицейские" появились на набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Московской, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На выходных были обустроены искусственные неровности на набережной Варкауса.

Широкими искусственными неровностями оборудовали участки перед пешеходным переходом по обеим сторонам дороги. Кроме того, в целях повышения безопасности движения в ближайшее время там будет ограничен скоростной режим до 20 км/ч.