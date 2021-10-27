В Петрозаводске снесут еще 150 аварийных деревьев

Администрация столицы Карелии заключила муниципальный контракт на снос аварийных деревьев в разных районах города.

По сообщению мэрии города, подрядчиком выступит ООО «Плутос». Организации предстоит удалить полторы сотни аварийных растений. После засушливого лета количество опасных деревьев выросло. Во время непогоды и сильного ветра такие растения представляют серьезную опасность, напомнили в администрации Петрозаводска.

Подрядчику также предстоит отфрезеровать пни снесенных деревьев, на их месте восстановить почвенный слой, удалить и обработать обломанные стихией ветви здоровых насаждений, убрать порубочные остатки и проредить самосев. Работы планируется завершить в декабре.

В мэрии отметили, с 2017 года с городских территорий удалено более 2 700 аварийных и сухостойных деревьев. Сейчас в Петрозаводске около 3500 таких растений и их количество увеличивается. В течение последних четырех лет в карельской столице в рамках различных акций по озеленению появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников. Только с начала этого года на территории города высадили около 800 новых растений.

Ранее власти Петрозаводска объяснили, зачем рабочие массово обрезают деревья на улицах города.