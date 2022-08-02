В Петрозаводске снесут еще несколько гаражей

Администрация города предупреждает о демонтаже незаконно установленных нестационарных объектов в Центре, на Зареке и в Октябрьском районе.

Под снос пойдут гаражи в районе дома № 10 по улице Кирова и дома № 49 по проспекту Александра Невского, а также нестационарные объекты в районе дома № 37 по Мурманской улице. Об этом сообщили в мэрии.

Земельные участки освободят с 15 по 26 августа.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске собственники, защищая гаражи от сноса, установили ежи.