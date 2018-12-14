В Петрозаводске снесут хозпостройку, где живет собака

На следующей неделе будут приведены в порядок территории на улице Чапаева, 9 и улице Коммунистов, 9, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 17 декабря подрядная организация приступит к демонтажу аварийных хозяйственных построек и вывозу строительного мусора с этих площадок.

Специалисты Администрации города напоминают жильцам расположенных по соседству домов о необходимости убрать с этих территорий нужные им вещи.

"У дома №9 по улице Коммунистов оборудована конура, в которой живет собака. Если к моменту начала демонтажа старых конструкций никто из жильцов окрестных домов не заберет животное, оно будет отправлено в приют", – напомнила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.