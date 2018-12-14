В Петрозаводске снесут хозпостройку, где живет собака

Новости по теме
Загрузка...
На следующей неделе будут приведены в порядок территории на улице Чапаева, 9 и улице Коммунистов, 9, сообщили в мэрии Петрозаводска.
С 17 декабря подрядная организация приступит к демонтажу аварийных хозяйственных построек и вывозу строительного мусора с этих площадок.
Специалисты Администрации города напоминают жильцам расположенных по соседству домов о необходимости убрать с этих территорий нужные им вещи.
"У дома №9 по улице Коммунистов оборудована конура, в которой живет собака. Если к моменту начала демонтажа старых конструкций никто из жильцов окрестных домов не заберет животное, оно будет отправлено в приют", – напомнила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
13.12.2018 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Новое
Сегодня 12:02
Комментарии