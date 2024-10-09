В Петрозаводске снесут несколько незаконных построек

С 14 по 25 октября в Петрозаводске демонтируют несколько незаконных построек.

Администрация Петрозаводска сообщила о предстоящем сносе незаконно установленных объектов. С 14 по 18 октября будет освобожден земельный участок вблизи дома № 26 по Питкярантской улице. С 21 по 25 октября демонтаж коснется объекта, расположенного около дома № 26 по улице Маршала Мерецкова.

Как отмечают в администрации, эти меры предпринимаются в соответствии с действующим законодательством.