Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роспотребнадзор: непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы 2
15.10.2020 21:05
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом 3
15.10.2020 21:41
Рыбак поймал гигантского карпа и испугался за свою жизнь
15.10.2020 19:10
С Нового года будут введены новые правила перевозки детей
15.10.2020 20:40
В Петрозаводске девушка собирает милостыню прямо на проезжей части (ВИДЕО) 10
Сегодня 06:40

В Петрозаводске снимают черную комедию

Новости. Культура
17:40, 16 Октября 2020
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия
Загрузка...

Карельский режиссер Владимир Рудак приступил к съемкам короткометражки на тему инвалидности.

Кинокартина "Кормушка" говорит о неудобной для многих теме на языке черной комедии. Характеры героев, манера съемки, антураж сцен и яркие фразы позволяют по-другому взглянуть на инвалидность, сообщили в Минкультуры Карелии.

Снимают черную комедию режиссер Владимир Рудак и оператор-постановщик Михаил Летов.

 – Молодой человек идет знакомиться с родителями своей девушки, не подозревая, что за встреча его ожидает, – коротко описывает задумку режиссер картины Владимир Рудак. Он не спешит раскрывать все секреты сюжета, создавая интригу.

Создание картины проходит полностью в Петрозаводске. Так, съемочной площадкой уже успела стать набережная Варкауса в конце сентября. А на выходных прошла длинная даже по меркам "большого кино" смена – 17 часов. Специально для этой сцены оператор-постановщик и режиссер долго искали квартиру, в которой возможно будет создать антураж, соответствующий основному замыслу. Большая благодарность команда выражает Анне Яблоковой, которая позволила переоборудовать свою комнату в кинолокацию, и Елене Демьяненко, организовавшей сервировку стола для семейного ужина.

Основные роли в картине исполняют артисты театров Петрозаводска, которые уже имеют за плечами большой опыт работы в кинематографе – Ольга Саханова, Влад Тимонин, Глеб Германов и Юлия Прохорова.

Короткий метр под названием "Кормушка" создается при поддержке Фонда президентских грантов, московской киношколы для людей с инвалидностью "Без границ" и содействии Союза кинематографистов Карелии.

Напомним, режиссер Владимир Рудак победил во всероссийском конкурсе короткометражек, снятых на смартфон.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

Сегодня 15:46
Личное мнение
Нюхотская "рулетка"
Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
Сегодня 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»