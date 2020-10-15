В Петрозаводске снимают черную комедию

Карельский режиссер Владимир Рудак приступил к съемкам короткометражки на тему инвалидности.

Кинокартина "Кормушка" говорит о неудобной для многих теме на языке черной комедии. Характеры героев, манера съемки, антураж сцен и яркие фразы позволяют по-другому взглянуть на инвалидность, сообщили в Минкультуры Карелии.

Снимают черную комедию режиссер Владимир Рудак и оператор-постановщик Михаил Летов.

– Молодой человек идет знакомиться с родителями своей девушки, не подозревая, что за встреча его ожидает, – коротко описывает задумку режиссер картины Владимир Рудак. Он не спешит раскрывать все секреты сюжета, создавая интригу.

Создание картины проходит полностью в Петрозаводске. Так, съемочной площадкой уже успела стать набережная Варкауса в конце сентября. А на выходных прошла длинная даже по меркам "большого кино" смена – 17 часов. Специально для этой сцены оператор-постановщик и режиссер долго искали квартиру, в которой возможно будет создать антураж, соответствующий основному замыслу. Большая благодарность команда выражает Анне Яблоковой, которая позволила переоборудовать свою комнату в кинолокацию, и Елене Демьяненко, организовавшей сервировку стола для семейного ужина.

Основные роли в картине исполняют артисты театров Петрозаводска, которые уже имеют за плечами большой опыт работы в кинематографе – Ольга Саханова, Влад Тимонин, Глеб Германов и Юлия Прохорова.

Короткий метр под названием "Кормушка" создается при поддержке Фонда президентских грантов, московской киношколы для людей с инвалидностью "Без границ" и содействии Союза кинематографистов Карелии.

Напомним, режиссер Владимир Рудак победил во всероссийском конкурсе короткометражек, снятых на смартфон.