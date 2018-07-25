В Петрозаводске снова подорожал бензин

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Стоимость бензина в Петрозаводске за неделю выросла, в среднем, на 0,1% - до 42,39 рубля за литр.
АИ-92 подорожал на 0,1% (до 41,20 рубля), АИ-95 – на 0,3% (44,17 рубля), пишут "Вести Карелии". Стоимость АИ-98 и дизельного топлива не изменилась.
Подробнее читайте в материале издания.
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